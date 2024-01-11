Отдых женщины закончился больницей.

Украинская актриса Анна Саливанчук, которая известна по своим ролям в сериалах "Однажды под Полтавой", "Свингеры" и другими кинолентами, пожаловалась на проблемы со здоровьем страшного сына Глеба.

Дело в том, что сейчас они вместе находятся на отдыхе в Португалии. Но уже перед вылетом домой мальчику стало плохо. Об этом Анна сообщила на своей странице в инстаграме.

"Наш отдых не мог обойтись без врачей и медицинской страховки. К сожалению, Глеб отравился или какой-то ротовирус, и мы должны были провести день в номере с лекарствами и постоянными забегами к унитазу", - написала актриса.

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Далее она добавила, что уже 14 дней они в Португалии и все было хорошо. Но теперь ей нужно было быстро реагировать и искать врачей. Оказалось, что за границей это сделать не так просто.

"В Португалии проблема с врачами. Нам срочно нужна капельница, а нам час надо ждать, чтобы к нам подошел врач. В Украине даже во время войны все намного лучше, потому что у нас лучшие врачи и есть бесплатная скорая, а тут такие цены... Ужас!" - рассказала Саливанчук.

Анна говорит, что ее ребенок 12 часов без воды и его постоянно тошнит. Однако все равно им пришлось ждать час врача на стульчиках в коридоре.

Актриса даже звонила в другие медицинские учреждения, чтобы ускорить осмотр. Однако это не помогло.

Далее Саливанчук выложила сториз, где сын уже лежит на осмотре у врачей. Они сдали все анализы. Однако и там не обошлось без стресса.

"В вену попали с третьего раза, потому что нам дали не врача, а интерна. У него тряслись руки, я думала, что я их прибью. Но им повезло, что я не знаю португальский язык, а они плохо знают английский", - подчеркнула женщина.

В конце концов врачи обнаружили, что это не отравление, а вирусная инфекция. Женщина верит, что скоро сыну станет лучше и они спокойно поедут домой.

Напомним, ранее Анна Саливанчук ответила на хейт насчет отдыха. Актриса отметила, что она заслужила на отпуск, потому что много работала и донатила.

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