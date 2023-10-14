Актриса опубликовала целый альбом фотографий из семейного архива.

Известная украинская актриса Ольга Сумская взволновала сеть трогательным постом о своей покойной матери - артистке Анне Ивановне Сумской.

"Сегодня 90 лет со дня рождения родненькой. Перед глазами все самые счастливые моменты жизни. Утром просыпаюсь и рассказываю тебе о планах на день, ведь это наш ритуал…", - поделилась знаменитость, опубликовав целый альбом фотографий из семейного архива.

При этом Сумская назвала маму своей душой и вселенной:

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"Ты там, далеко, но в то же время рядом с нами всегда, я это знаю. Сколько искренности, солнечной энергии в твоем сердце, которую ты дарила всем вокруг. Моя душа, моя вселенная, моя кровинка… Спасибо тебе, Боже, за такую маму!".

Пользователи в комментариях оставили свои пожелания:

"Красивая семья! Мамочка оставила красивые корни с волшебными цветками, проросшими в жизненную красоту и талант", "Светлая, вечная память", "Помним", "Пусть вас Пресвятая Богородица возьмет под свой покров, оберегает вас и вашу семью от всех бед".

Ранее Ольга Сумская поделилась с поклонниками печальной новостью, что из жизни ушел ее свекр, отец ее супруга Виталия Борисюка.

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