Актриса находится сейчас в Будапеште.

Украинская актриса Ольга Сумская попросила о помощи у своих подписчиков на Facebook. Женщина подчеркнула, что ей срочно нужен врач.

"Друзья, мне срочно нужна помощь в Будапеште сегодня вечером и ночью. Возможно посоветуете врача или клинику, которые бы спасли капельницами после отравления или сбоя ЖКТ. Может есть кто-то из наших сейчас в Венгрии?" - написала актриса.

Известно, что ранее Ольга публиковала фотографии с мужем Виталием Борисюком с отдыха в Австрии.

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Реакция подписчиков

Подписчики активно начали давать советы Сумской и писать о своем опыте.

Сейчас в Европе ходит вирус: тошнота, боль в желудке, слабость, высокая температура. Это может быть не отравление"

"Пейте много воды, она будет выводить токсины"

"Дай Бог, чтобы Вам помогли и вылечили"

Выздоравливайте поскорее, крепкого Вам здоровья. Все будет хорошо".

Напомним, недавно актриса Анна Саливанчук рассказывала о вирусе, который подхватил на отдыхе в Португалии ее сын Глеб. Парню было плохо, его постоянно тошнило и была диарея, однако ему смогли помочь местные врачи.

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