Виктор Павлик прокомментировал смерть сына
14:54, 07 августа 2020Звезды
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Сына украинского артиста не стало 7 августа.
Павел Павлик умер 7 августа / фото facebook.com/vpavlik100
Известный украинский певец Виктор Павлик прокомментировал смерть своего онкобольного сына Павла.
"Покойся с Богом, сынок, ты теперь мой Ангел. Аминь", - написал артист на своей странице в Facebook.
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- 7 августа стало известно, что сын певца Виктора Павлика Павел умер в 21 год. Юноша не смог победить онкологию.
- Павел Павлик долгое время боролся с раком костей. Он пережил сложную операцию, прошел 18 курсов химиотерапии и курс лучевой терапии. В последние месяцы ему стало хуже: начала болеть левая рука, отказывать пальцы и ноги. Парень передвигался с помощью инвалидной коляски.
Павлик написал о смерти сына
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