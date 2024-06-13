Продюсер год назад сделал каминг-аут.

Украинский продюсер шоу "Голос страны" и "Танцы со звездами" Владимир Завадюк показал своего любимого мужчину. Знаменитость поделился серией романтических фотографий.

Как известно, около года назад продюсер признался, что он нетрадиционной ориентации. С тех пор Завадюк активно говорит о личной жизни и постит снимки с бойфрендом.

В своем Instagram Владимир опубликовал несколько кадров с фотосессии со своим возлюбленным Павлом Супрунюком. Мужчины нежно обнимались и пытались рассказать о своей любви с помощью фотографий.

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"Смелым всегда везет", - лаконично подписал кадры продюсер.

В комментариях под постом Завадюка подписчики по-разному отреагировали на его откровенные фото. Кто-то выразил свою радость и поддержал пару, а другие осуждали их за то, что они не служат на фронте:

"Такие спортивные, накачанные, красивые. Вы на фронте сейчас нужны, а не на территории инсты любоваться. Неужели не понимаете неуместности этого сейчас. Как-то странно"

"Вы замечательные, очень нежные и чувствительные фото, спасибо, за вашу открытую позицию"

"На самом деле ориентация человека вообще не имеет значения. Главное, чтобы человек был хороший"

К слову, в апреле 2023 года Владимир сделал каминг-аут. Это произошло на фоне кастинга к новому сезону "Голоса страны". Продюсер рассказывал, что он начал по-другому смотреть на обыденные вещи, а его ценности изменились. Теперь Завадюк не скрывает свою ориентацию и живет вместе с любимым.

Напомним, ранее Владимир Завадюк рассказал, как каминг-аут изменил его жизнь.

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