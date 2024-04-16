Мужчина был обижен на бывшую.

Политик и спортсмен Василий Вирастюк, который в прошлом году сообщил о решении развестись со второй женой Инной, впервые признался в измене.

Оказалось, что мужчина начал встречаться с новой избранницей в то время, как был в браке. Их роман начался именно тогда, когда экс-супруга уехала с детьми за границу в начале войны.

"У меня новые отношения больше года. Они начались, когда жена уехала за границу и находилась там. Считаю это предательством. Как говорится, клин клином. Потому что я выезд за границу жены с детьми воспринял как измену с ее стороны, потому что она сделала по-своему. Видимо я был виноват в том, что я ее отпустил за границу. Нужно было настаивать на том, чтобы никуда не ехали, ведь в том не было необходимости. Она уперлась, потому что ее мама обо всем договорилась в Праге. И тогда пошел этот раскол. Была злость. Она меня не послушала", - откровенно сказал Василий в интервью Славе Демину.

Теперь бывшая жена, по словам спортсмена, хочет ему отомстить. Поэтому затягивает суд и требует большую сумму алиментов.

"Она совершенно не права, потому что я человек, который способен договариваться, который способен анализировать, и своих детей я бы точно не оставил голодными и босыми, как она говорит. Мне есть что дать детям, но не нужно меня грабить", - подчеркнул Вирастюк.

Интересно, что сейчас Василий и Инна до сих пор официально в браке. Женщина вернулась из Праги и живет с детьми в киевской квартире Вирастюка. Однако мужчина отметил, что как только они разведутся, то он сделает вот так:

"Мы еще женаты, но когда у нас не будет этого статуса, я попрошу ее съехать из этой квартиры. У нас есть варианты, потому что за свою спортивную карьеру я заработал достаточно и имею несколько квартир. А это моя квартира, на которую Инна не может претендовать, потому что она была приобретена еще во время первого моего брака. Однако она не хочет оттуда съезжать. А я не имею возможности где-то что-то арендовать, чтобы проживать в Киеве".

К слову, Василий и Инна прожили в браке 15 лет. Они вместе воспитывают сына от первого брака Вирастюка - Адама и двух общих сыновей Олега и Саши.

Напомним, ранее Никита Добрынин рассказал, почему не удалось спасти брак с Квитковой.

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