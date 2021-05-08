В пятницу, 14 мая, состоится одиннадцатый выпуск романтического реалити "Холостяк".
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В этом выпуске "холостяк" Михаил Заливако должен познакомить трех участниц Анну Богдан, Дарью Ставничую и Розали Номбре со своей семьей. По идеи выпуск должен быть семейным, душевным и очень теплым. Но все ли будет так радужно?
Оказывается, в новом выпуске реалити вновь появится экс-фаворитка Михаила Юля "Зайка" Бельченко, которую он отправил домой в девятом выпуске шоу.
Тогда Михаил сказал, что ему невероятно сложно отпускать девушку, так как у него сразу при виде ее возникла искра. Также он отметил, что у него уже зародились чувства к Юле, но он не чувствует взаимность. Уже в машине по дороге домой экс-участница расплакалась и призналась, что тоже влюблена в Михаила.
Вероятно, девушке понадобилось какое-то время, чтобы взять себя в руки и начать действовать. Она решила вернуться в проект "Холостяк" и начать все с ноля. В анонсе 11 выпуска видно, что Юля через ведущего Григория Решетника передала Михаилу записку, в которой попросила его прийти к ней на встречу.
"Я настолько в шоке. Очень сложно. Я головой понимаю, что надо, но внутри что-то говорит - нет, нет, не надо", - сказал Михаил.
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