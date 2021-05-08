В 11 выпуске шоу снова появится Юлия Бельченко.

В пятницу, 14 мая, состоится одиннадцатый выпуск романтического реалити "Холостяк".

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В этом выпуске "холостяк" Михаил Заливако должен познакомить трех участниц Анну Богдан, Дарью Ставничую и Розали Номбре со своей семьей. По идеи выпуск должен быть семейным, душевным и очень теплым. Но все ли будет так радужно?

Оказывается, в новом выпуске реалити вновь появится экс-фаворитка Михаила Юля "Зайка" Бельченко, которую он отправил домой в девятом выпуске шоу.

Тогда Михаил сказал, что ему невероятно сложно отпускать девушку, так как у него сразу при виде ее возникла искра. Также он отметил, что у него уже зародились чувства к Юле, но он не чувствует взаимность. Уже в машине по дороге домой экс-участница расплакалась и призналась, что тоже влюблена в Михаила.

Вероятно, девушке понадобилось какое-то время, чтобы взять себя в руки и начать действовать. Она решила вернуться в проект "Холостяк" и начать все с ноля. В анонсе 11 выпуска видно, что Юля через ведущего Григория Решетника передала Михаилу записку, в которой попросила его прийти к ней на встречу.

"Я настолько в шоке. Очень сложно. Я головой понимаю, что надо, но внутри что-то говорит - нет, нет, не надо", - сказал Михаил.

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Автор: Диана Могилевич