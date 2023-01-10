Лариса Удовиченко угодила в скандал.

На днях в Санкт-Петербурге состоялся спектакль под названием "Игра на вылет", во время которого произошло неожиданное. Одну из главных ролей должна была исполнить актриса Лариса Удовиченко, но она на спектакль не явилась.

Вместо нее на сцене появилась Татьяна Абрамова и другие люди в цветах флага Украины. Как сообщают росСМИ, ранее такого не было.

"На Абрамовой была голубая блуза и желтый цветок на голове, на артисте - голубой пиджак с желтым цветком. Последняя капля - это когда выходит актриса в голубом платье и длинных желтых перчатках", - сказала возмущенная россиянка в комментарии росСМИ.

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Также в сети раскритиковали Удовиченку, которая не пришла на спектакль, ведь как считают сторонники преступного режима Кремля - это неуважение к ним.

Украина ввела санкции против российских артистов

7 января Украина ввела новые санкции против ряда артистов Российской Федерации сроком на 10 лет. В этот список попали Киркоров, Галустян, Лолита и другие.

Согласно документу, подсанкционным лицам заблокируют их украинские активы. Кроме этого, с ними прекратят торговые операции, аннулируют все лицензии или разрешения, запретят совершение сделок по ценным бумагам и передачу авторских прав.

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