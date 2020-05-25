Участник российской группы Bad Balance сгорел в своей квартире во время пожара

Вместе с артистом в пожаре погибла его мать.

При пожаре в квартире в Санкт-Петербурге вместе с матерью погиб участник хип-хоп группы Bad Balance Роман «Купер» Алексеев. Ему было 43 года.

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Об этом сообщается на сайте коллектива. "23 мая Купер (Роман Алексеев) сгорел на пожаре в Выборгском районе Петербурга. Вместе с ним погибла его мать Людмила", - говорится в сообщении.

"Купера больше нет ... " написал в Instagram лидер группы Bad Balance Влад Валов.

Купер - участник группы Bad Balance, бывший участник DA 108, сольный рэп-артист. В 2006 году выпустил сольный альбом «ЙЯ». Алексеев начинал музыкальную карьеру в составе петербургской группы DA 108. В конце 2000-го записал хит «Питер - Я Твой!», тогда же артист присоединился к группе Bad Balance.

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