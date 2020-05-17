Ушел из жизни американский комик – актер "Американского пирога" и "ВАЛЛ-И"

Фред Уиллард снялся в более чем 200 фильмах и эпизодах сериалов, среди которых «Друзья» и «Симпсоны».

В Лос-Анджелесе в возрасте 86 лет ушел из жизни американский актер и комик Фред Уиллард.

Как сообщает THR, со ссылкой агента актера, смерть наступила по естественным причинам.

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Актерская карьера Уилларда началась в 1968 году. В 1977 году он прославился благодаря роли в сериале Fernwood 2 Nite, а в дальнейшем получил несколько номинаций на «Эмми», награды «American Comedy Award» и «BSFC Award».

Уиллард снялся в более чем 200 фильмах и эпизодах сериалов, среди которых «Друзья» и «Симпсоны».

Современным зрителям он может быть известен ролями в таких комедиях как «Американский пирог: Свадьба», «Гарольд и Кумар уходят в отрыв», а также как один из актеров озвучки в оскароносном мультфильме «ВАЛЛ-И».

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