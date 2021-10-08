В интервью Лорак пожаловалась, что травлю ее творчества в Украине организовало неустановленное "женское лицо".

Украинский продюсер, телеведущий Игорь Кондратюк раскритиковал позицию относительно Украины певицы Ани Лорак, которую она высказала в первом за 7 лет интервью украинским СМИ.

Об этом он написал в Facebook.

"Каролина – яркая иллюстрация талантливой, яркой, даже магнетической девушки-артистки, у которой, извините, мало мозгов. Это иначе не называется. Она даже не поняла, почему "ее не поддержали украинские политики", – отреагировал ведущий.

Кондратюк засчитал Лорак к лицам, которых не волнуют убийства украинских военных на Донбассе россиянами, и к аудитории, считающей музыку "вне политики".

Читайте такжеАни Лорак встретила новую любовь: "я просто хочу быть счастливой девочкой""Печалька... А еще потому "печалька", что воюющее с агрессором государство Украина должно было бы назвать коллаборационистов из РФ коллаборационистами, и урезать их гражданские права", – сказал Кондратюк.

Что сказала Лорак

В интервью"ЖВЛ" певица заявила, что видит в критике своего творчества в Украине "политический заказ", а не поводом для критики ее выступления в России, что с 2014 года ведет против Украины вооруженную агрессию.

Имя заказчика Ани Лорак не озвучила, но предположила, что травлю спланировало "лицо женского пола" из зависти.

В этом же интервью поп-исполнительница подчеркнула, что продолжит гастролировать по российским городам.

Ранее Игорь Кондратюк написал петицию с просьбой запретить в Украине гастроли звезд из России.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Виолетта Орлова