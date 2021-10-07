Певица давала концерты в оккупированном Крыму, однако это не помешало ей приехать на гастроли в Украину.

Российская певица Ирина Круг, вдова звезды шансона Михаила Круга, приехала в Украину с гастролями. Артистка уже дала концерт в Харькове, однако в Днепре ее встретили не так радушно. Украинцы устроили митинг против приезда певицы.

Об этом сообщает издание "Информатор.Днепр".

Так, 6 октября Круг выступала в Днепре. Перед ее концертом активисты провели митинг под лозунгом "Нет российским гастролерам". Украинцев возмутил тот факт, что певица приехала в нашу страну после того, как давала концерты в оккупированном РФ Крыму, за что она попала в базу "Миротворца".

Митингующие собирались возле входа в Летний театр. Украинцы понимали, что они уже не смогут добиться отмены концерта Круг, однако хотели высказать свою позицию и показать фанатам россиянки, что ее выступление в Днепре не совсем уместно.

"Россия - враг" - с такими плакатами стояли протестующие. Митинг прошел без инцидентов и потасовок. Сама Круг не стала комментировать протест украинцев. В своих социальных сетях она даже не показала кадры с концерта в Днепре, хотя ранее хвасталась выступлением в Харькове.

Билеты на концерт вдовы звезды шансона стоили немало - от 399 до 1499 гривень. На этом гастроли россиянки по Украине не заканчиваются. 8 октября Круг планирует спеть в Киеве, а 9 октября - в Одессе.

Ранее украинцы угрожали сорвать концерты российской певицы Инстасамки в Харькове и Киеве. Артистку называли "биомусором" и призывали "гнать" ее из нашей страны.

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Автор: Виолетта Орлова