По словам певицы, ей было "тесно" в своей стране, поэтому она решила поехать в Россию.

Опальная певица Ани Лорак впервые за семь лет рассказала, почему она выступает в РФ. Артистка пыталась оправдать свой выбор, однако она еще сильнее себя "зарыла" словами о том, что и дальше будет гастролировать в России.

Об этом певица рассказала в интервью "ЖВЛ".

Недавно Лорак приехала в Украину и дала концерты в Одессе. Не все были рады видеть певицу в нашей стране - звезду обвиняют в предательстве и продажности, ведь в 2014 году, в разгар российско-украинского конфликта, она выступала в РФ и поздравляла правоохранителей страны-агрессора.

Однако своей вины в этом Лорак не видит. Она заявила, что считает себя "птичкой", которой просто стало тесно в Украине. Поэтому певица "полетела" петь в РФ. По словам Лорак, ей нечего бояться, ведь ей и так хватает любви от фанатов.

Хотя певица говорит, что она ничего не боится, после начала травли со стороны украинцев, она все же прекратила выступать на родине. Лорак не пела в Украине почти семь лет. Сейчас она говорит, что решила отказаться от украинских концертов, потому что увидела в травле "политический заказ".

"Я перестала давать концерты, потому что почувствовала: есть заказ политический и есть заказ от определенных лиц", - заявила Лорак и подчеркнула, что у нее не было времени на такие "игры".

Читайте также"Россия - враг": украинцы устроили митинг против выступления Ирины Круг в Днепре (фото, видео)Певица не называет имени "заказчика", однако говорит, что им может быть завистливая особа женского пола. Кроме этого, Лорак очень обиделась на влиятельных людей Украины, ведь никто не стал ее защищать, когда начался хейт.

Опальной звезде было трудно пережить травлю, она даже обращалась к психологам. Теперь Лорак с гордостью говорит, что ей удалось провести большую работу над собой, а когда-то о ней могут написать в истории. Ведь она - "первый человек, который пострадал в таких непростых событиях".

Ани Лорак так и не смогла оправдать свои выступления в РФ, хотя и говорила о том, что музыка якобы не имеет границ. Кроме этого, певица и в дальнейшем будет ездить с концертами на территорию страны-агрессора. Отказываться от выступлений в России Лорак не планирует.

"Моя миссия петь для людей, люди везде... Разве врач может выбирать, кого лечить? Я вам нужна, а вы нужны мне", - сказала певица.

В сети уже начали реагировать на заявление Лорак. Комментаторы пишут, что певице не стоит мечтать о любви украинцев, ведь она открыто и без всякого стеснения продолжает защищать свою опальную позицию.

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Автор: Полина Кузенко