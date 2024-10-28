Мужчина также рассказал, как пережил тот период.

Украинский ведущий и интервьюер Слава Демин впервые рассказал о трагическом опыте в личной жизни.

Мужчина признался, что у его возлюбленной был выкидыш. Когда именно это произошло и находился ли Слава тогда в отношениях с бывшей женой - он не отметил.

"В моей жизни тоже была такая история. Это все, что могу сказать. Было тяжело. Единственное, что могу сказать. Не выспрашивайте, больше ничего не добавлю, потому что это касается не только меня", - рассказал Демин в интервью "Тур звездами".

Что известно о личной жизни Славы Демина

Слава Демин был в браке 13 лет с женой Ксенией. Однако в начале 2021 года пара развелась. У них есть общий сын Владислав.

Позже ведущий признавался, что у него была симпатия к актрисе Ксении Мишиной, но, по его словам, она не захотела продолжать общение. А недавно Демин сообщил, что находится в новых отношениях. Кто именно является его избранницей - он не рассекречивает, однако признался, что у нее есть ребенок от предыдущих отношений.

Напомним, ранее ведущий Слава Демин честно ответил, есть ли у него бронь от мобилизации.

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