Слава Демин поделился подробностями личной жизни.

Известный украинский ведущий и интервьюер Слава Демин, который ранее высказался о Klavdia Petrivna, приоткрыл завесу личной жизни. Блогер признался, что сейчас его сердце занято.

Во время интервью с ведущим Тимуром Мирошниченко Слава поднял тему усыновления. Говоря об этом, он признался, что сейчас находится в отношениях. Более того, у его новой избранницы есть ребенок.

По его словам, он уже познакомился с ребенком любимой. Интервьюер признался, что во время первой встречи был немного озадачен, поскольку ребенок сразу подбежал к нему и начал обнимать, а он сам не понимал, как на это реагировать.

Однако больше знаменитость не стал рассказывать никаких подробностей. Демин даже решил не раскрывать пол ребенка, поскольку, думает, что таким образом поклонники смогут догадаться, с кем он закрутил роман. Вероятно, его возлюбленная - публичный человек.

"У меня сейчас отношения с девушкой, у которой есть ребенок. Когда мы встретились с этим ребенком, то этот ребенок сразу подбежал ко мне и обнял, а я не знал, как на это реагировать. Если сильно будешь обнимать, это ты как папа уже, что ли? Если не сильно будешь обнимать, этот маленький человек почувствует какое-то твое отстранение", - поделился мыслями Слава.

Напомним, ранее Слава Демин рассказал, почему не сложились отношения с Ксенией Мишиной. Как известно, актриса и ведущий много времени проводили вместе. Сам шоумен отмечал, что романтических отношений у них не было, хотя он этого очень хотел.

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