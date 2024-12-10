Певица пригласила Мандзюк присоединиться к ней в следующий раз.

Украинская певица Тина Кароль ответила юмористке Лере Мандзюк после того, как она усомнилась в честности артистки. Ранее Мандзюк назвала "лживой и дешевой" скромность Кароль, так как, по ее мнению, прима имеет достаточно денег для того, чтобы передвигаться по Украине на люксовых автомобилях, а не в "Укрзализныци".

Во-первых, Кароль поблагодарила Мандзюк за комплимент, так как ранее ее никто не называл примой. А, во-вторых, она предложила юмористке в следующий раз присоединиться к ней.

"Скажу, что "Укрзализныця" топовая. Я выбираю всегда выспаться в поезде и выпить чай с чабрецом. Приглашаю в такое путешествие. Нам будет о чем пообщаться. Выбирай: Днепр, Львов или Франковск", - написала Кароль в своем блоге.

Видео дня

Стоит отметить, что внимание Леры Мандзюк привлекло видео, на котором Кароль едет в поезде "Укрзализныци" и занимается йогой в купе. По словам юмористки, она не верит в то, что певица сменила комфорт на "вонючий поезд".

Напомним, ранее Тина Кароль показала новые фото с сыном в военной форме. Певица назвала своего сына "Терминатором".

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