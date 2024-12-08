Певица назвала своего сына "Терминатором".

Тина Кароль обычно нечасто публикует фотографии своего сына Вениамина. Поэтому появление нового снимка в ее Instagram вызвало настоящий фурор среди поклонников.

На фотографии, сделанной в зеркале, Тина и Вениамин позируют в военной форме. Певица выглядит невероятно стильно и решительно, чем сразу же напомнила своим подписчикам Сару Коннор, героиню культового фильма "Терминатор".

Тина, очевидно, оценила это сравнение и в шутку назвала Вениамина "терминатором", добавив цитату о Джоне Конноре, лидере сопротивления в войне с машинами.

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Этот снимок не только порадовал фанатов редкой возможностью увидеть Вениамина, но и еще раз подчеркнул патриотическую позицию певицы. Военная форма на Тине и ее сыне - это не просто одежда, а символ их поддержки Украины в это нелегкое время.

Тина Кароль неоднократно рассказывала в интервью, как гордится своим сыном, его успехами в учебе и разнообразными талантами. Несмотря на расстояние, мать и сын постоянно на связи и стараются проводить время вместе, когда это возможно.

Напомним, что 16-летний Вениамин сейчас проживает и учится в Великобритании.

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