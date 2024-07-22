Жена известного хореографа, звезды шоу "Танцы со звездами" Евгения Кота - гимнастка Наталья Татаринцева - поделилась кадрами с выписки из роддома. Новоиспеченная мамочка показала первую встречу новорожденной дочери с бабушкой и дедушкой.
Как известно, первенец супругов родился 10 июля. Девочку Евгений и Наталья назвали Лелей. Они активно делятся снимками крохи в сети, как и в этот раз. В своем Instagram гимнастка показала выписку из роддома.
На кадрах заметно, что разделить важный момент с супругами пришли самые близкие люди. В частности, родители Татаринцевой и родные Кота.
А также жена хореографа опубликовала несколько фотографий, на которых они с любимым нежно обнимают и целуют маленькую Лелю.
А на своей странице хореограф поделился трогательными снимками первых дней пребывания Лели дома. На одном из кадров новорожденная девочка сладко спит, мило положив руки за голову, а рядом с ней ее папа. Заметно, что супруги дарят всю свою любовь и внимание долгожданной дочери.
"Папин цветочек", - нежно подписал фото с малышкой Евгений.
Поклонники хореографа и гимнастки разделили радость новоиспеченных родителей и написали, что им очень подходит новый статус:
- "Мило смотреть на вас, Котики. Так держать, очень рады за вас"
- "Счастья вашей семье. Вы очень хорошая семья"
- "Цветочек то папин, но мамина копия"
- "Такие вы милые - премилые, а особенно маленький папин цветочек Леля!"
Напомним, ранее жена Жени Кота рассказала о трудностях во время родов. Женщина откровенно написала о своем опыте в сети.