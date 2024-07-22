Супруги также поделились кадрами первых дней крохи дома.

Жена известного хореографа, звезды шоу "Танцы со звездами" Евгения Кота - гимнастка Наталья Татаринцева - поделилась кадрами с выписки из роддома. Новоиспеченная мамочка показала первую встречу новорожденной дочери с бабушкой и дедушкой.

Как известно, первенец супругов родился 10 июля. Девочку Евгений и Наталья назвали Лелей. Они активно делятся снимками крохи в сети, как и в этот раз. В своем Instagram гимнастка показала выписку из роддома.

На кадрах заметно, что разделить важный момент с супругами пришли самые близкие люди. В частности, родители Татаринцевой и родные Кота.

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А также жена хореографа опубликовала несколько фотографий, на которых они с любимым нежно обнимают и целуют маленькую Лелю.

А на своей странице хореограф поделился трогательными снимками первых дней пребывания Лели дома. На одном из кадров новорожденная девочка сладко спит, мило положив руки за голову, а рядом с ней ее папа. Заметно, что супруги дарят всю свою любовь и внимание долгожданной дочери.

"Папин цветочек", - нежно подписал фото с малышкой Евгений.

Поклонники хореографа и гимнастки разделили радость новоиспеченных родителей и написали, что им очень подходит новый статус:

"Мило смотреть на вас, Котики. Так держать, очень рады за вас"

"Счастья вашей семье. Вы очень хорошая семья"

"Цветочек то папин, но мамина копия"

"Такие вы милые - премилые, а особенно маленький папин цветочек Леля!"

Напомним, ранее жена Жени Кота рассказала о трудностях во время родов. Женщина откровенно написала о своем опыте в сети.

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