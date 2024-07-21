Девушка откровенно написала о своем опыте в сети.

Жена известного украинского хореографа Жени Кота - Наталья Татаринцева - которая недавно родила дочь Лелю, рассказала о трудностях во время родов.

Девушка ранее отмечала, что ей нужно было делать кесарево сечение. А на днях в своем Instagram она написала о причине такого решения врачей.

"Показанием к моему экстренному КС стал клинически узкий таз. Моя беременность проходила, как по книжкам: схватки начались на 41 неделе и продолжались 14 часов; я дошла до полного раскрытия шейки, но головка была еще далеко и почти три часа оставалась на одном месте без продвижения. Поэтому дальше затягивать уже было опасно и для Лели, и для меня. Тяжело, больно, страшно ехать в операционную", - поделилась переживаниями Наталья.

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Тем не менее девушка решила довериться врачу и довольна результатом.

"Я рада, что наша девочка родилась здоровой по всем показателям, а естественно или через КС - сейчас это уже не имеет значения! Она сразу почувствовала мое тепло, грудь и поцелуи еще в операционной, а потом отправилась под защиту к папе в его теплые объятия! Встретились мы все вместе уже через 30 минут, а через час я уже могла даже встать с кровати и попросила принести мне кофе", - вспомнила новоиспеченная мама.

Напомним, ранее жена Жени Кота рассказала, сколько килограммов набрала во время беременности .

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