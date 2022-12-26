Ранее актер не показывал лица своей избранницы, но теперь решил не скрывать новых отношений.

Летом 2022 года шоу-бизнес потрясла новость о разводе актера Тараса Цымбалюка с женой Тиной. Но, очевидно, секс-символ долго не холостяковал: он "засветил" лицо новой избранницы.

Любимой звезды украинского кино оказалась, как и предполагали папарацци, Светлана Готочкина. О таких предположениях ранее писал УНИАН. А теперь их подтвердил сам Цымбалюк, показав лицо новой избранницы. Черно-белый снимок актер опубликовал в своем Instagram в "историях". На нем пара сидит в постели, на лице Светланы - косметическая маска, а Тарас - с голым подтянутым торсом.

Тарас Цымбалюк - что известно о личной жизни актера

В июне 2022 года звезда украинского кино Тарас Цымбалюк сообщил о разводе с женой Тиной, с которой был вместе четыре года. Он отметил, что им нужно двигаться дальше, но отдельно.

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Тина Антоненко также написала пост на своей странице в Instagram, в котором поблагодарила Тараса за совместно прожитые годы. Девушка отметила, что они не смогли пережить войну.

Отметим, что пара поженилась в июле 2021-го после трех лет отношений.

После выхода 12 сезона шоу "Холостяк" всплыла еще одна деталь о личной жизни актера: оказалось, что одна из участниц проекта - Виктория Варлей - бывшая возлюбленная Тараса.

Напомним, Цымбалюк в 2018-2019 годах сыграл главную роль в киноленте "Черный ворон". В 2019 - Карпа Кайдаша в мегапопулярном сериале "Поймать Кайдаша", а через год принял участие в шоу "Танцы со звездами".

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