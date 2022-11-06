Виктория Варлей встречалась с Тарасом Цымбалюком три года.

Участница 12 сезона романтического реалити "Холостяк" Виктория Варлей еще на первой вечеринке рассказала главному герою Алексу Топольскому, что у нее был роман с известным актером Тарасом Цымбалюком.

Этот факт из биографии Виктории очень заинтересовал поклонников, ведь Цымбалюка давно окрестили главным секс-символом украинского кино. В инста-сториз они написали девушке, что они с Тарасом были бы самой красивой парой в шоу-бизнесе.

Однако Виктория ответила, что и по отдельности они хорошо смотрятся:

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"Очень люблю Тараса как друга. Он невероятный человек. Но считаю, что мы с Тарасом и по отдельности две яркие личности".

Виктория Варлей и Тарас Цымбалюк: история отношений

Девушка рассказала, что они с Тарасом познакомились на съемках украинского сериала. Они состояли в романтических отношениях три года. Однако все было не так гладко, как хотелось бы. Они много раз расходились и сходились. В итоге влюбленные поняли, что пора заканчивать эти отношения.

После их разрыва Тарас женился на девушке Тине, с которой состоял в браке четыре года. Недавно пара объявила о разводе. А вот Виктория спустя столько лет решилась поучаствовать в "Холостяке".

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