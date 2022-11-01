Актеры этих сериалов стали настоящими любимцами зрителей, на их шутках выросло не одно поколение.

Украинцам очень сложно отвлекаться во время полномасштабной войны. Несмотря на огромный выбор фильмов и сериалов, нелегко найти что-то, что пришлось бы по душе.

Поэтому УНИАН расскажет, что посмотреть онлайн легкое, веселое и с "вечными" шутками. Вашему вниманию топ-5 комедийных сериалов.

"Друзья" - юмор вне времени

Наверное, сложно найти человека, который бы не видел этот ситком. 236 серий, снятых в течение 1994 - 2004 гг., - неплохо, правда же? Эти эпизоды заставляют плакать, смеяться, верить в настоящие дружеские отношения и забывать о проблемах. Сериал - не просто банальная история о дружбе. Это многосерийная лента, которая учит нас ценить простое искреннее общение, настоящие чувства и поддержку.

Признайтесь, ваша компания тоже сравнивала себя с персонажами "Друзей"? А кто из них ваш любимый - педантичная Моника, беззаботная Фиби, соблазнительница Рейчел, умник Росс, верный друг и муж Чендлер или смешной Джоуи?

Шутки в сериале - вне времени. Вы искренне будете смеяться над неуклюжим Россом или творческой Фиби. И, поверьте, все ваши заботы вмиг растворятся после просмотра "Друзей", каждая серия оставляет хорошее светлое послевкусие.

"Поймать Кайдаша"- настоящий украинский юмор

В тяжелые карантинные времена этот сериал стал настоящим утешением для украинцев, а для тех, кто захочет посмотреть его сейчас, он будет прекрасным "успокоительным". Эта многосерийная лента снята по мотивам классической повести "Кайдашева сім'я". Она так сильно пришлась по душе украинскому зрителю, что моментально стала настоящим хитом - ее обсуждали во всех соцсетях, искренне восхищаясь ею. В современной версии добавилось несколько новых сюжетных поворотов, но это не испортило ее. Кайдашиха осталась такой же сварливой, Мотря – своенравной, а Мелашка – тихой и милой.

"Бывает и хуже" - семейные шутки, которые заставят вас хохотать

Необычная семейка - это точно о героях этого американского комедийного телесериала. Он вышел в 2009 году и сразу же покорил сердца зрителей. Еще бы, ведь юмор здесь на высоте, некоторые эпизоды заставят вас смеяться до болей в животе, поверьте. Главная героиня - Фрэнки Хэк, воспитывающая (если это можно назвать воспитанием) троих совершенно разных детей вместе с мужем-неудачником. У семьи средний доход, поэтому часто темой шуток становятся скромные доходы. Весь этот семейный троллинг находит отклик в сердцах многих зрителей.

"Два с половиной человека" - мужской юмор, покоряющий женские сердца

Чарли Шин заставил женщин по всему миру сходить по нему с ума после выхода этого сериала. Еще бы, здесь он сыграл красавчика-ловеласа Чарли, который дал приют своему родному брату Алану (неудачнику, который развелся с женой) и его 10-летнему сыну Джейку. Многосерийная лента щедро приправлена шутками на тему секса, отношений и родственных связей. "Два с половиной человека" "крутили" в течение 2003-2015 годов, они были очень популярными. Да что там говорить, этот сериал не теряет актуальности и сейчас.

"Секс в большом городе" - женский сериал с пикантными шутками

Это сериал, который женщины могут пересматривать в самые сложные периоды своей жизни и переоценивать все прожитое. Здесь переплелись мода, секс, любовь, разочарование и крепкая женская дружба (да-да, она существует). Стилем сериальной Кэрри Брэдшоу восхищались, на нее хотели быть похожими, она для многих была идеалом.

А кто не вдохновлялся сексуальностью Саманты, умом и традиционализмом Шарлотты, образованностью и верностью Миранды? Эти женщины и их шутки вытащат вас из самой тяжелой депрессии, поверьте. А еще в "Сексе в большом городе" много красивых (и скандальных, как показало время) мужчин.

Ранее УНИАН составил подборку из 5 сериалов, которые должен посмотреть каждый украинец. Здесь и "Слуга народа", и "И будут люди".

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