Загадочной блондинкой оказалась украинская бизнесвумен.

В сети вычислили новую избранницу украинского актера, звезды сериала "Крепостная" Тараса Цымбалюка. Он пытался скрывать ее лицо, однако внимательные поклонники все же нашли девушку.

Так, новой возлюбленной секс-символа украинского кино оказалась бизнесвумен Светлана Готочкина. Возможно, поклонники до сих пор были бы в неведении, если бы она не показала их совместное фото, а Тарас не перепостил бы его себе в инста-сториз.

Также девушка обнародовала фотографию, где Тарас готовит ей завтрак. Актера можно узнать по тату на руке и красной нити на запястье.

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И еще одним "проколом" стало фото из лифта, где у мужчины заметно темную кепку с розовой надписью. Именно такая есть у актера.

Тарас Цымбалюк: личная жизнь

Актер много лет назад встречался с коллегой Викторией Варлей. Они познакомились на съемках одного из украинских сериалов. Но отношения у пары были не совсем гладкие - они то сходились, то расходились.

После окончательно расставания с Варлей Тарас закрутил роман с Тиной. Вскоре они поженились, но их отношения не выдержали войну. Недавно стало известно о разводе пары.

Несколько недель назад он "засветил" свою новую возлюбленную, личность которой долго не раскрывал.

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