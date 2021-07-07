Актер женился на девушке, с которой встречался три года.

Украинский актер, которого после участия в шоу "Танцы со звездами" прозвали секс-символом, Тарас Цымбалюк связал себя узами брака с девушкой Тиной.

Пара встречалась три года прежде чем оформить свои отношения официально. Они никогда не скрывали свои чувства, и даже публиковали в соцсетях откровенные фотографии.

Известно, что избраннице Тараса 31 год, она работает визажистом. Свадьба прошла в семейном узком кругу без пышного торжества.

"Вышла замуж за лучшего парня на свете. 03.07.2021 - ровно 3 года нашим отношениям и отныне день нашего бракосочетания. Отметили в кругу самых близких и родных, вдали от светского Киева. Мой любимый Тарас, счастлива быть твоей женой. Большого плавания нашему кораблю под названием "семья"", - написала Тина в Instagram.

Чем известен Тарас Цымбалюк:

В 2018-2019 годах сыграл главную роль в киноленте "Черный ворон". В 2019 сыграл Карпа Кайдаша в телесериале Натальи Ворожбит "Поймать Кайдаша", а через год принял участие в телепроекте "Танцы со звездами".

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Автор: Диана Могилевич