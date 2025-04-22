Ранее инсайдер сообщил, что актер вскоре станет отцом, а сейчас в команде звезды прокомментировали слухи.

Известный украинский актер Тарас Цимбалюк впервые станет отцом. Об этом УНИАН сообщил театральный инсайдер, который сотрудничает с артистом. Он утверждал, что от звезды сериалов "Поймать Кайдаша", "Женский доктор" забеременела певица СолоХа, которая, кстати, состоит в официальном браке, но скрывает своего мужа.

На "слив" человека из окружения знаменитостей отреагировали в команде исполнительницы. Журналисты ТСН связались с директором артистки, чтобы тот прокомментировал, действительно ли Тереза Балашова (настоящее имя СолоХи) ждет ребенка от актера.

Правда, ее представитель Руслан отказался прямо отвечать на вопросы журналистов. Для того, чтобы все же узнать правду, медийщики предложили певице дать интервью проекту "Наедине", но при одном условии: ее беременность от Цимбалюка - это правда. На приглашение журналистов ее представитель ответил отказом и отметил, что при таком условии СолоХа не сможет прийти на интервью. Тем самым он намекнул, что слухи о том, что кинозвезда станет отцом - это выдумка.

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"Какой бы ни был ответ - это заставит всех пересмотреть интервью. Если СолоХа не в формате именно этого "YouTube-шоу", то сохраняйте формат. Возможно, вы бы могли пригласить СолоХу в студию в программу ЖВЛ? СолоХа там неоднократно была. СолоХа бы рассказала о премьере в театре (сейчас она как раз на гастролях со спектаклем "Наши Кайдаши"), как сочетает беременность и активную работу и, конечно, прокомментировала громкую новость со своей коллегой", - ответил ТСН Руслан.

К слову, пока что сам актер и исполнительница никак не комментировали информацию об их возможном романе и будущем пополнении. Однако СолоХа действительно беременна. Об этом она объявила во время своего последнего сольного концерта в Киеве. Как известно, сейчас она уже воспитывает двух дочерей и состоит в браке с мужем Максимом, с которым не появляется на публике.

Напомним, ранее стало известно, что Тарас Цимбалюк станет новым героем 14 сезона шоу "Холостяк". На эту новость отреагировала победительница предыдущего сезона Инна Белень. Волонтер говоря об актере, унизила своего бывшего "Терена". Она намекнула, что не считает ветерана войны взрослым и зрелым мужчиной.

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