Волонтер намекнула, что не считает ветерана войны взрослым и зрелым мужчиной.

Победительница 13 сезона романтического реалити "Холостяк" Инна Белень отреагировала на то, что главным героем нового сезона станет актер Тарас Цымбалюк. Волонтер высказалась об артисте и своими словами унизила прошлого "холостяка" - ветерана войны Александра "Терена".

В своих "сториз" в Instagram бизнесвумен опубликовала видео, в котором прокомментировала участие звезды сериалов "Женский доктор" и "Поймать Кайдаша" в проекте. Она сказала: "Видели вы или не видели, а у нас анонсировали нового "Холостяка" 14-го сезона. И это - Тарас Цымбалюк".

Белень призвала подписчиц подавать заявки на участие в "Холостяке", поскольку считает, что это классный опыт в жизни, во время которого можно прожить нереальные эмоции, а также встретить любимого человека.

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Говоря о Цымбалюке, она назвала его "взрослым и зрелым мужчиной". Экс-возлюбленная "Терена" акцентировала на том, что в 14 сезоне уже будет такой мужчина, а не как был в прошлой части проекта. Тем самым Инна намекнула, что не считает бывшего взрослым мужчиной.

"Девочки, поддерживаю всех, кто хочет подать заявку. Это реально крутой этап жизни. Тем более в этом сезоне будет взрослый, зрелый мужчина. Поэтому давайте - я буду держать за вас кулачки", - добавила бизнесвумен.

Как известно, в финале 13 сезона общественный деятель делал выбор между Белень и тарологом Анастасией Юзьвак, но отношения он решил построить с первой. Они остались парой вне проекта, однако их роман длился недолго. Уже в феврале этого года "Терен" и Инна объявили о разрыве отношений, а причиной расставания назвали то, что не смогли построить семью вне реалити.

Напомним, ранее Тарас Цымбалюк впервые прокомментировал свое участие в "Холостяке-14". На фоне новостей, что он станет главным героем шоу, актер напомнил, благодаря кому возможны съемки проекта и призвал помочь ВСУ. А также он поблагодарил поклонников за поддержку.

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