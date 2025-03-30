Артистка объявила о предстоящем пополнении в семье прямо во время концерта.

Популярная украинская певица СолоХа, известная песнями "Омана", "Верба", "Ваша мати", сообщила о кардинальных изменениях в жизни. Оказалось, что артистка в третий раз станет мамой.

О предстоящем пополнении в семье исполнительница объявила прямо во время своего сольного концерта в украинской столице. Об этом стало известно из видео ее фанатов, которые она опубликовала в своем Instagram. Тереза Балабашова (настоящее имя СолоХи) перед началом выступления вышла на сцену и сказала, что она беременна в третий раз.

Она поделилась, что даже хотела отменить концерт на фоне новости о новом статусе. Однако звезда решила все же спеть для поклонников вживую, поскольку узнала о беременности уже во время подготовки к шоу.

Кстати, в некоторых костюмах, которые подчеркивали формы певицы, можно было прекрасно разглядеть ее округлый животик. При этом артистка не стала раскрывать пол будущего малыша и срок беременности.

"Когда я готовила это шоу, узнала одну очень важную новость и не знала, что с этим делать. Думала, может, переносить или отменить концерт... Я узнала, что я беременна и жду третьего ребенка. Но беременность не болезнь, а счастье!" - сообщила со сцены СолоХа.

Как известно, исполнительница состоит в браке с мужчиной Максимом. Она скрывает своего избранника и редко рассказывает об их отношениях. Ранее сама Тереза отмечала, что ее возлюбленный - непубличный человек. У супругов есть общая дочь Евлания, которая родилась в 2023-м. Также у СолоХи есть дочь Ариана от первого брака.

Напомним, ранее 38-летняя Меган Фокс в четвертый раз стала мамой. Американская актриса родила девочку от рэпера Machine Gun Kelly, он же Колсон Бейкер. Это их первый совместный ребенок. Известно, что пара разорвала отношения за два месяца до родов.

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