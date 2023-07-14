Образ певицы фанам понравился, однако наряд Кацурина получил немало критики.

Сеть бурно обсуждает свадьбу певицы Нади Дорофеевой и ее избранника - бизнесмена Михаила Кацурина. Вчера звездная пара удивила фанов, влюбленные показали фото с церемонии. Свадебные наряды, как и сам факт события, оценили не все.

Так, комментаторы напомнили Дорофеевой, что Кацурин уже дважды был женат. По мнению некоторых пользователей, певица якобы зря ушла от Вовы Дантеса. Не обошлось и без шуток о том, что уже скоро их брак может разрушиться. Комментаторы пишут:

"Вот мы посмеемся, когда через пару лет Кацурин бросит очередную счастливую жену"

"Будет смешно, когда Дантес отобьет Кацурина у Нади"

"А потом Дантес женится на Даше, возьмет ее фамилию и все будут Кацурины".

Помимо "пророчеств" об отношениях Дорофеевой и Кацурина, пользователи начали шутить о свадебных образах пары. Наряд певицы по большей части получил положительные отзывы. Для нее образ создал бренд дизайнера Кати Сильченко the COAT. Она уже рассказала об "изюминке" фаты Дорофеевой:

"Фата выполнена в технике пэчворк, с сочетанием различных тканей и фактур, украшена кружевом и украшена цветами кроше. Особым элементом стали инициалы влюбленной пары".

А вот то, что Кацурин выбрал для такого события кеды и кепку, сети не понравилось. Комментаторы пишут, что блогер якобы испортил "всю картинку", ведь его "бунтарский" образ выглядит неопрятно на фоне изысканного наряда Дорофеевой. Комментаторы пишут:

"У меня дед в таком прикиде траву косит"

"Кепка все тут испоганила! Типа абьюзер и красивая девушка"

"Фато это круто, но этот человечек рядом, в кепке, это кринж лютый".

Дорофеева и Кацурин на критику не реагируют. Вероятно, сейчас пара наслаждается счастьем и не думает о негативе, которым их пытаются забрасывать в сети.

Свадьба Дорофеевой и Кацурина - что известно

Еще в июне блогер Богдан Беспалов рассказывал, что Дорофеева и Кацурин сыграли тайную свадьбу. Он утверждал, что звездная пара не хотела, чтобы об этом узнали фаны.

Впрочем, впоследствии певицу и ее избранника заметили в ЦПАУ. Из-за этого в сети сразу появились версии о том, что Дорофеева могла менять фамилию. Сама певица шутила и ничего не подтверждала. Однако вчера она и Кацурин показали свадебные фото и признали, что поженились.

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