Певица Надя Дорофеева и ее избранник Миша Кацурин вместе посетили Центр предоставления административных услуг после слухов о свадьбе. Шоумен Вячеслав Соломка уже разместил фото певицы и ее бойфренда.
"Надя Дорофеева и Миша Кацурин в киевском ЦПАУ. Неужели женятся?! Оформляют ли субсидию?!" - пошутил он.
В комментариях фаны сразу начали писать, что певица может менять фамилию. Впрочем, Дорофеева и Кацурин не подтверждали информацию о свадьбе, поэтому эти предположения могут быть лишь мечтами поклонников.
Впоследствии на фото из ЦПАУ отреагировала сама певица. Она "репостнула" сообщение шоумена, а также пошутила. Конечно же, Дорофеева не стала рассказывать, что именно делала с Кацуриным в административном учреждении.
"Не дают уже спокойно оформить субсидию", - пошутила певица.
Слухи о свадьбе Дорофеевой и Кацурина - с чего все началось
Недавно блогер Богдан Беспалов заявил, что Дорофеева и Кацурин тайно сыграли свадьбу. Он утверждал, что звездная пара праздновала радостное событие в Киеве. Из-за повышенной секретности гостям заклеивали камеры на телефонах, чтобы те ничего не снимали и не выкладывали в соцсети, рассказывал блогер.
Впоследствии Дантес впервые высказался о "свадьбе" Дорофеевой и Кацурина. Бывший муж певицы пошутил, что точно пошел бы на праздник, если бы его пригласили. Впрочем, он намекнул, что свадьбы еще не было.