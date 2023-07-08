Звездная пара, как считают фаны, уже сыграла тайную свадьбу.

Певица Надя Дорофеева и ее избранник Миша Кацурин вместе посетили Центр предоставления административных услуг после слухов о свадьбе. Шоумен Вячеслав Соломка уже разместил фото певицы и ее бойфренда.

"Надя Дорофеева и Миша Кацурин в киевском ЦПАУ. Неужели женятся?! Оформляют ли субсидию?!" - пошутил он.

В комментариях фаны сразу начали писать, что певица может менять фамилию. Впрочем, Дорофеева и Кацурин не подтверждали информацию о свадьбе, поэтому эти предположения могут быть лишь мечтами поклонников.

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Впоследствии на фото из ЦПАУ отреагировала сама певица. Она "репостнула" сообщение шоумена, а также пошутила. Конечно же, Дорофеева не стала рассказывать, что именно делала с Кацуриным в административном учреждении.

"Не дают уже спокойно оформить субсидию", - пошутила певица.

Слухи о свадьбе Дорофеевой и Кацурина - с чего все началось

Недавно блогер Богдан Беспалов заявил, что Дорофеева и Кацурин тайно сыграли свадьбу. Он утверждал, что звездная пара праздновала радостное событие в Киеве. Из-за повышенной секретности гостям заклеивали камеры на телефонах, чтобы те ничего не снимали и не выкладывали в соцсети, рассказывал блогер.

Впоследствии Дантес впервые высказался о "свадьбе" Дорофеевой и Кацурина. Бывший муж певицы пошутил, что точно пошел бы на праздник, если бы его пригласили. Впрочем, он намекнул, что свадьбы еще не было.

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