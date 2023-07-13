Сеть буквально сошла с ума от неожиданного поста звездной пары / скриншот

Певица Надя Дорофеева и ее избранник Миша Кацурин поженились. Звездная пара "взорвала" сеть новостью, ведь ранее они опровергали слухи о намерениях узаконить отношения.

"Поговаривают, Кацурин и Дорофеева тайно поженились. Не знаем, правда это или нет, но фотки такие в телефонах у нас есть", - написали Дорофеева и Кацурин.

Дорофеева и Кацурин поженились / скриншот

Звездная пара уже показала первые фото и видео со свадьбы. Дорофеева выбрала полупрозрачное длинное платье цвета айвори с кружевным декольте. Свой образ певица дополнила фатой. Она не стала делать сложные прически, для свадьбы звезда выбрала максимально простой вариант.

Свадьба Дорофеевой и Кацурина / скриншот

Избранник певицы, ресторатор Миша Кацурин, выбрал для церемонии черный костюм. Он дополнил свой образ "нотками бунтарства" - простыми кедами и кепкой.

На фото Дорофеева и Кацурин выглядят счастливыми. Они улыбались и показывали обручальные кольца.

Сеть буквально сошла с ума от неожиданного поста звездной пары. В комментариях всего за несколько минут уже появилось немало поздравлений. Фаны пишут:

  • "Наконец-то!"
  • "Лучшая пара!"
  • "Боже, не могу поверить, это такое счастье, Поздравляю!".

Напомним, недавно Дорофееву и Кацурина заметили в ЦНАПе, из-за чего в сети решили, что певица и ее избранник поженились. Впрочем, они лишь шутили и ничего не подтвердили.

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