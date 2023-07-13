Певица и ее избранник уже показали себя в свадебных нарядах.

Певица Надя Дорофеева и ее избранник Миша Кацурин поженились. Звездная пара "взорвала" сеть новостью, ведь ранее они опровергали слухи о намерениях узаконить отношения.

"Поговаривают, Кацурин и Дорофеева тайно поженились. Не знаем, правда это или нет, но фотки такие в телефонах у нас есть", - написали Дорофеева и Кацурин.

Звездная пара уже показала первые фото и видео со свадьбы. Дорофеева выбрала полупрозрачное длинное платье цвета айвори с кружевным декольте. Свой образ певица дополнила фатой. Она не стала делать сложные прически, для свадьбы звезда выбрала максимально простой вариант.

Избранник певицы, ресторатор Миша Кацурин, выбрал для церемонии черный костюм. Он дополнил свой образ "нотками бунтарства" - простыми кедами и кепкой.

На фото Дорофеева и Кацурин выглядят счастливыми. Они улыбались и показывали обручальные кольца.

Сеть буквально сошла с ума от неожиданного поста звездной пары. В комментариях всего за несколько минут уже появилось немало поздравлений. Фаны пишут:

"Наконец-то!"

"Лучшая пара!"

"Боже, не могу поверить, это такое счастье, Поздравляю!".

Напомним, недавно Дорофееву и Кацурина заметили в ЦНАПе, из-за чего в сети решили, что певица и ее избранник поженились. Впрочем, они лишь шутили и ничего не подтвердили.

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