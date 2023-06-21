Как рассказал блогер Беспалов, свадьба состоялась в Киеве.

Блогер Богдан Беспалов сообщил, что Надя Дорофеева и Михаил Кацурин тайно поженились. По его словам, церемония бракосочетания прошла в ресторане "Курени".

На своем YouTube-канале он поведал, что на свадьбу были приглашены 68 гостей, среди которых друзья и родственники пары. По его словам, на таком торжественном событии присутствовали блогер Антон Птушкин, певец Макс Барских, продюсер ирина Горовая с сыном, ведущий Дмитрий Комаров с супругой, Маша Ефросинина и другие.

Также Беспалов рассказал, что из-за повышенной секретности гостям заклеивали камеры на телефонах, чтобы те ничего не снимали и не выкладывали в соцсети.

Отметим, информация о том, что Дорофеева и Кацурин должны пожениться появилась совсем недавно. Первым об этом сообщил фэшн-журналист Роман Тимофеев. Поклонники не смогли сдержаться, чтобы не спросить об этом у своей любимицы. Поэтому певица сразу же отреагировала на слухи. Она сказала: "Ха-ха, ну, будем знать".

Отношения Дорофеевой и Кацурина

Об их романе стало известно в 2022 году. Сообщалось, что ранее они были друзьями, но потом поняли, что между ними чувства намного сильнее. Они развелись со своими партнерами и начали строить отношения.

Додо уже познакомила Кацурина с мамой. Более того, она находит общий язык с его детьми от первого брака с Дашей Кацуриной, которая сейчас встречается с экс-мужем Нади Владимиром Дантесом.

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