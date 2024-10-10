Луна ответила, поддерживает ли связь с экс-супругом.

Скандальноизвестная украинская певица Луна, настоящее имя которой Кристина Герасимова, высказалась о своем экс-супруге и продюсере Юрии Бардаше, который сбежал в РФ и получил российский паспорт. Исполнительница ответила, общается ли с предателем.

Артистка, которая и сама выехала в Европу, говорит, что они с экс-избранником оборвали все связи еще 4 года назад. В браке с Бардашем Луна родила сына Георгия. По словам звезды, мальчик также не общается с отцом, который не участвует в жизни сына.

"Связь с Бардашем не поддерживаю с 2020 года. Нас уже давно ничего не связывает. Тем более, что долг алиментов в несколько миллионов гривен он сыну Георгию так и не выплатил, уехав в Россию в самом начале полномасштабного", - сказала Луна в интервью Meduza.

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Луна резко негативно высказывается о продюсере. В частности, она называет его "жалким". А также певица видит даже "плюсы" в том, что предатель сбежал в РФ. Таким образом у него, мол, нет влияния на сына.

"Деятельность его, на мой взгляд, выглядит жалко. Он очень нишевый пропутинский рупор: что-то вроде Лебедева, только с очень маленькими охватами и маленьким мозгом. Рада, что он там (в России - УНИАН) и не оказывает пагубного влияния на моего сына", - отметила артистка.

К слову, Луна была в браке с Бардашем с 2012 по 2018 годы. В Украине Юрий работал с известными группами Quest Pistols, "Грибы", "Нервы". В 2022 году продюсер сделал циничное заявление и выдал, что хочет чтобы Россия оккупировала всю Украину. Более того, он сказал, что в Киев вернется только при условии, что он будет российским.

В конце 2023 года музыкант официально стал гражданином РФ. Тогда он похвастался новым паспортом на фоне фотографии российского диктатора Владимира Путина. В мае этого года СБУ выдвинула подозрение Бардашу за информационно-подрывную деятельность в пользу врага.

Сама Луна также попадала в языковые скандалы. Она общалась на русском во время войны и выпускала русскоязычные композиции.

Напомним, ранее Луна выпустила русскоязычный альбом во время войны. Певицу захейтили в сети.

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