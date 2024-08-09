Артистка нарвалась на хейт в сети.

Украинская певица Луна, настоящее имя которой Кристина Герасимова, 8 августа выпустила новый альбом "Мечты". Он состоит из 11 русскоязычных песен и лишь двух украиноязычных, за что нарвалась на критику.

О выходе новых композиций Луна сообщила в своем Instagram. Однако анонс альбома она сделала в соцсетях на английском языке, а его название оставила на языке страны-агрессора. Стоит указать, что в альбом вошло только два украиноязычных трека "Коханка" и "Реальность".

Свое решение выпустить русскоязычный альбом на третий год полномасштабного вторжения Луна назвала "смелостью".

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Песня ("Ведьмина рука" - УНИАН) хорошая получилась. Автора фото и обложки обозначить не могу, времена не те. А за свою смелость опустошаю третью комбучу", - выдала певица.

В комментариях под постом певицы о релизе подписчики резко негативно отреагировали на поступок артистки. Они осудили ее и заявили, что Луна разочаровала их:

"Итак, вы сознательно выбрали писать на русском после 2 лет большой войны, то есть вы все осознаете и вам с этим окей, ну - ну"

"Большинство положительных комментариев пишут русские или белорусы типа: "Ура, наконец-то песня на русском". Луна, вы поддержали российскую аудиторию и этим самым по сути легализовали действия их власти".

"Как можно записывать на русском языке? Вы хотите, чтобы это слушали русские, что ли? Зачем это? Я считаю это недопустимым во время войны и вообще перестаньте держаться за русский - это язык болота и смерти".

"Это просто полное разочарование... Даже слушать не хочется, не понимаю для чего выпускать русскоязычные песни нашей украинской певице"

Сама исполнительница никак не отреагировала на комментарии. К слову, Луна была замужем за скандальным продюсером Юрием Бардашем, который сбежал в РФ и поддержал путинский режим. Певица и раньше попадала в языковые скандалы, когда общалась на русском в сети, или заявляла, что пишет русскоязычные песни.

Напомним, ранее другой певец Андрей Данилко ответил, почему поет на русском во время войны. Артист, выступающий под псевдонимом Верка Сердючка, объяснил свою позицию относительно языка.

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