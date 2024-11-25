Андрей Потапенко рассказал, какой в реальной жизни является звезда.

16-летний сын рэпера Потапа и продюсера Ирины Горовой - Андрей Потапенко - высказался об известной певице Наде Дорофеевой, которая на днях зажгла на сцене с бывшим партнером. Парень также рассказал об общении со знаменитостью и признался, что может позвонить ей.

Андрей, как и его мама Ирина, которая является продюсером Дорофеевой, посетил ее большой сольный концерт в столичном Дворце Спорта 22 ноября. Он пришел поддержать Надежду и успел пообщаться с журналистами.

В интервью для OBOZ.UA подросток поделился, что его семья дружит с артисткой. Поэтому у него была возможность ближе познакомиться с исполнительницей и построить с ней дружеские отношения.

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По его словам, знаменитость часто бывает у них дома, ведь Горовую и ее подопечную уже много лет связывают не просто рабочие отношения, но и близкая дружба. Потапенко говорит, что в реальной жизни Надя еще красивее и, несмотря на ее популярность, "простая" в общении с другими.

"Она приезжает к нам домой, ужинаем вместе. Поэтому имел возможность видеть ее с другой стороны. В обычной жизни она даже красивее, чем на сцене. А еще невероятно честная, что тоже в ней очень нравится. И абсолютно нормальная в общении. Такой человек, как вы, например, как я, как 10 тысяч зрителей, которые пришли сегодня на ее концерт", - рассказал юноша.

Парень говорит, что восхищается Дорофеевой как человеком и как артисткой. Она ему нравится еще с детства, а сейчас вообще считает ее эталоном красоты и успешности.

"Очень люблю Надю и как певицу, и как человека. Нравится ее вид, она - мой краш. Обожаю ее с детства, еще когда у нее были рыжие волосы. Когда выступала вместе с Позитивом, потом - сольно. Я ее любил всегда", - добавил Потапенко.

Андрей также признался, что иногда даже может позвонить исполнительнице. А сама звезда всегда готова помочь или дать совет подростку.

"Она обязательно выслушает, даст совет", - подытожил сын рэпера.

Напомним, ранее Андрей Потапенко раскрыл, где сейчас живет отец. Парень также рассказал о своих планах уехать за границу.

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