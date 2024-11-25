Андрей Потапенко поделился планами на будущее и рассказал, где встретит новогодние праздники.

Сын украинского рэпера Потапа и продюсера Ирины Горовой - 16-летний школьник Андрей Потапенко - заговорил о выезде за границу. Парень поделился планами на будущее и рассекретил, где сейчас живет его отец.

Уже длительное время подросток занимается баскетболом. Сейчас он живет в Украине со своей мамой, однако Андрей не исключает, что в будущем может переехать в Европу или даже Америку. Несмотря на желание остаться в Украине, говорит Потапенко, полномасштабное вторжение россиян влияет на взгляды и может внести свои коррективы.

"Я не знаю, буду ли я за границей или буду в Украине. Конечно, задумываюсь о выезде за границу. Из-за войны, которую развязала Россия. Но на самом деле хотелось бы быть дома", - поделился парень в комментарии для ТСН.ua.

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Также Андрей рассказал о своих планах на предстоящие новогодние праздники. По его словам, Новый год и Рождество - это для него семейные праздники, во время которых собираются все его родные. Последний праздник в этом году юноша планирует отпраздновать с мамой и сестрой Натальей Горовой, которая после замужества живет с мужем в Польше.

А вот Новый год Потапенко встретит в компании своего отца-рэпера. Он планирует поехать к нему на каникулы за границу. Подросток рассекретил, что сейчас артист, который сбежал из Украины во время войны, находится в Испании.

"Рождество я буду праздновать с мамой. А Новый год - со своим отцом. Каждый Новый год - это что-то новое, потому что это абсолютная импровизация. Мы никогда его не планируем и всегда получается замечательно. Из традиций - собираться всей семьей вместе. Вот сестра сейчас в Польше. А каждое Рождество мы собираемся празднуем с моей сестрой. А к папе еду в Испанию", - рассказал Андрей.

Напомним, ранее Ирина Горовая ответила, платит ли Потап алименты на сына после побега из Украины. Продюсер также рассказала об общении с экс-супругом и как часто они поддерживают связь.

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