Певица накануне зажгла в столичном Дворце Спорта.

Известная украинская певица Надя Дорофеева впервые выступила с сольным концертом в киевском Дворце Спорта в пятницу, 22 ноября. Во время него артистка воссоединилась со своим бывшим партнером и исполнила один из их хитов.

Речь идет о Позитиве, он же Алексей Завгородний, с которым исполнительница 10 лет была в одной группе "Время и стекло". Артисты впервые после распада коллектива зажгли на одной сцене во время большого сольника звезды, на котором собрались 10 тысяч зрителей.

Кстати, ровно 5 лет назад Дорофеева и Позитив уже выступали во Дворце Спорта. В 2019 году они дали концерт, но еще как группа "Время и стекло".

На этот раз они исполнили свой украиноязычный хит "Дим". После выступления Надя растрогала публику обращением к коллеге. Она поблагодарила его за те 10 лет совместной работы в коллективе.

А также за дружбу и связь, которая сохраняется между ними даже после распада. Артистка подчеркнула, что очень ценит певца, а также напомнила, что совсем скоро Алексей впервые станет отцом.

"Леша, я хочу тебе сказать, я впервые, наверное, это скажу, спасибо за эти 10 лет вместе. Я знаю, что у нас были разные времена, что мы обижались друг на друга, но я так сильно ценю нашу группу, я ценю все наше, я очень тобой горжусь. И Леша скоро станет отцом. Поздравьте, Дворец Спорта", - сказала Дорофеева и крепко обняла коллегу.

В ответ на это Завгородний сказал: "Надя, я тебя люблю".

Напомним, ранее Надя Дорофеева растрогала первой за долгое время встречей с мамой. Женщина приехала поддержать звездную дочь во Дворец Спорта.

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