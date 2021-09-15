На данный момент в этом перечне находится 205 человек.

Скандального российского рэпера Моргенштерна повторно внесли в "черный список". Обновленный перечень лиц, которые угрожают национальной безопасности Украины, обнародовали 15 сентября.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и информационной политики.

Артиста внесли в "черный список" 15 сентября по представлению Службы безопасности Украины.

Он находится под номером 114 под именем Моргенштерн Алишер Тагирович.

Исполнителя ранее уже вносили в этот список в апреле.

На данный момент в перечне Минкульта находится 205 человек, среди которых и те, кого уже нет в живых, например, Кобзон Иосиф Давыдович. Он значится под номером 71. Вот только он умер 30 августа 2018 года, в возрасте 80 лет.

Как ранее сообщал УНИАН, 28 апреля на основании письма СБУ Минкульт включил Моргенштерна в перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины.

Концерт рэпера был запланирован на 3 июня в киевском Дворце спорта, однако его отменили.

17 июня в Окружном админсуде Киева сообщили, что получили иск Моргенштерна к СБУ, в котором он просит ОАСК признать противоправными действия СБУ относительно подготовки документов и обращения в Минкульт о внесении его в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины.

Рэпер также просит признать противоправным и отменить апрельский приказ Минкульта об обновлении соответствующего перечня на основании обращения СБУ и его обнародование с дополнением относительно Валеева.

Кроме этого, он просит суд истребовать в СБУ постановление о запрете ему въезда в Украину.

9 сентября организаторы концерта Моргенштерна заявили, что не имеют информации от СБУ об установлении ему запрета на въезд в Украину.

13 сентября спикер Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко заявил, что любые гастроли российского рэпера Моргенштерна на территории Украины запрещены.

Автор: Анастасия Горбачева