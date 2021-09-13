Российский рэпер включен в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины, как Валеев, и как Моргенштерн.

Любые гастроли российского рэпера Моргенштерна на территории Украины запрещены.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил спикер Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко.

"В апреле этого года по представлению СБУ российский певец Алишер Валеев (Моргенштерн) включен в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины. В рекомендациях СБУ фигурируют обе фамилии рэпера: как Валеев, так и Моргенштерн", - пояснил он.

По его словам, позиция СБУ основывается на выводах лингвистической экспертизы, которая подтвердила, что в творчестве Моргенштерна "пропагандируется культ насилия и жестокости, распространение и употребление наркотических средств и психотропных веществ".

Читайте такжеМоргенштерн ответил, почему ему нравится Зеленский"Это создает предпосылки для конфликтных ситуаций в отношении организаторов и участников концерта с его участием", - добавил спикер СБУ.

Дехтяренко рассказал, что в сентябре этого года СБУ дополнительно информировала соответствующие органы о запланированных концертах Моргенштерна в Украине.

"Пребывание лица в "списке Минкульта" автоматически запрещает любую концертную деятельность на территории Украины. Таким образом, любые гастроли Моргенштерна на территории Украины запрещены", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, 28 апреля на основании письма СБУ Минкульт включил Моргенштерна в перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины.

Концерт рэпера был запланирован на 3 июня в киевском Дворце спорта, однако его отменили.

17 июня в Окружном админсуде Киева сообщили, что получили иск Моргенштерна к СБУ, в котором он просит ОАСК признать противоправными действия СБУ относительно подготовки документов и обращения в Минкульт о внесении его в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины.

Рэпер также просит признать противоправным и отменить апрельский приказ Минкульта об обновлении соответствующего перечня на основании обращения СБУ и его обнародование с дополнением относительно Валеева.

Кроме этого, он просит суд истребовать в СБУ постановление о запрете ему въезда в Украину.

9 сентября организаторы концерта Моргенштерна заявили, что не имеют информации от СБУ об установлении ему запрета на въезд в Украину.

Автор: Антонина Доломанжи