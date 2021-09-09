На основании письма СБУ Минкульт включил рэпера в перечень лиц, представляющих угрозу нацбезопасности.

Организаторы концерта российского рэпера Моргенштерна (настоящее имя - Алишер Валеев) не располагают информацией от СБУ об установлении ему запрета на въезд в Украину.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила Марина Мая - пиар-директор национального билетного оператора "Контрамарка", который осуществляет продажу билетов на концерты певца в Украине.

Она сообщила, что юристы со стороны менеджмента артиста обратились с официальным запросом в СБУ для предоставления разъяснений о причинах и имеющихся ограничениях пребывания певца на территории Украины. По состоянию на сегодняшний день информация касательно существовании постановления о запрете въезда артиста на территорию Украины отсутствует, а пребывание артиста в соответствующем "черном списке Минкульта" не является автоматическим запретом на его въезд в Украину.

Также в ответе Маи указано, что так называемый "черный" список Министерства культуры и информационной политики предусмотрен законом "О кинематографии".

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"Статья 2 закона говорит о сфере его применения, а именно: деятельность лиц, профессионально занимающихся кинематографией в Украине. Моргенштерн Алишер Тагирович не планирует в Украине сниматься в фильме, его режиссировать, продюсировать и т.п. Единственным запретом, который предусмотрен законом, является распространение и демонстрация фильмов, содержащих популяризацию государственных органов страны-агрессора, советских органов госбезопасности", - отмечается в комментарии пиар-директора.

Также Мая отметила, что " Алишер Тагирович не планирует в Украине проводить тур с трансляцией фильмов о "подвигах" НКВД, КГБ СССР или ФСБ Российской Федерации. Ни один нормативно-правовой акт, в том числе упомянутый закон, не предусматривает запрет на музыкальное творчество исполнителя. Кроме того, действующее законодательство не предусматривает право Министерства культуры и информационной политики Украины давать разрешение на продажу билетов. Право каким-то образом регулировать рынок продажи билетов у министерства вообще отсутствует. Соответственно информация, распространенная некоторыми информагентствами, является ложной".

Вместе с тем Мая отметила, что "Контрамарка" - национальный билетный оператор и не является организатором заявленных концертов.

"Купленные билеты остаются действительными на новую дату и не требуют обмена или замены", - подытожила она.

В начале сентября в Украине запустили продажу билетов на концерты российского рэпера Моргенштерна, который дал твердого ответа, чей Крым.

Организаторы установили возрастной ценз на шоу рэпера – зрителей будут пускать от 16 лет. В столице, согласно открытым данным, артист выступит 16 ноября во "Дворце спорта". Также он выступит в Запорожье и Харькове.

Концерты Моргенштерна в Украине

Концерты Моргенштерна были запланированы на июнь 2021 года в Харькове и Запорожье. Кроме того, первый сольный концерт скандального певца анонсировали во Дворце Спорта в Киеве. За кресло в первом ряду организаторы просили около 5 тысяч гривен.

28 апреля на основании письма СБУ Минкульт включил рэп-исполнителя в перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины. В то же время в интервью Гордону россиянин заявил, что к письму включили якобы не его, а другого гражданина РФ.

В комментарии СМИ в спецслужбе уточнили, что рэп-исполнитель "пропагандирует культ насилия и жестокости, распространение и употребление наркотических средств и психотропных веществ".

Анонс концертов россиянина устроил в сети настоящую "бурю", а тот в Instagram заявил, что ему "страшно". Активисты напомнили СБУ, что Моргенштерн ранее засвидетельствовал свою любовь к Путину.

Оккупированный Крым, по словам самого рэпера, он не посещал, чтобы иметь возможность попасть в материковую Украину.

В прошлом году выступление исполнителя в Одессе обернулся скандалом. Моргенштерн со сцены назвал "показухой" объявление траура по случаю страшного пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Автор: Дмитрий Хилюк