Концерты россиянина запланированы на ноябрь и пройдут в трех городах.

Скандальный российский рэпер Моргенштерн, который не смог ответить на вопрос, чей Крым, снова собрался в Украину.

Компания-дистрибьютор уже запустила продажу билетов на концерты в Киеве, Запорожье и Харькове.

Организаторы установили возрастной ценз на шоу рэпера: зрителей будут пускать от 16 лет. В столице, согласно открытым данным, артист выступит 16 ноября во "Дворце спорта".

Цена билетов от 690 до 4490 гривень.

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Концерты Моргенштерна были запланированы на июнь 2021 года в Харькове и Запорожье. Кроме того, первый сольный концерт скандального певца анонсировали во Дворце Спорта в Киеве. За кресло в первом ряду организаторы просили около 5 тысяч гривень.

28 апреля на основании письма СБУ Минкульт включил рэп-исполнителя в перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины. В то же время в интервью Гордону россиянин заявил, что к письму включили якобы не его, а другого гражданина РФ.

В комментарии СМИ в спецслужбе уточнили, что рэп-исполнитель "пропагандирует культ насилия и жестокости, распространение и употребление наркотических средств и психотропных веществ".

Анонс концертов россиянина устроил в сети настоящую "бурю", а тот в Instagram заявил, что ему "страшно". Активисты напомнили СБУ, что Моргенштерн ранее засвидетельствовал свою любовь к Путину.

Оккупированный Крым, по словам самого рэпера, он не посещал, чтобы иметь возможность попасть в материковую Украину.

В прошлом году выступление исполнителя в Одессе обернулся скандалом. Моргенштерн со сцены назвал "показухой" объявление траура по случаю страшного пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Автор: Яна Ставская