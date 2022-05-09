Западные страны способны выходить себе на голову смертельно большую РФ, полагает ведущий.

Если человечество решит, что Российская Федерация является вечной пороховой бочкой с догорающим фитилем, и ему не нужен неопределенный исход, тогда судьба РФ будет совсем печальной.

В случае возрождения России Украине грозит еще одна российско-украинская война, рассказал российский ведущий и публицист Александр Невзоров во время интервью журналисту Дмитрию Гордону, пишет издание "Гордон".

"…Россия может затихнуть, Россия может обнищать. И начать снова вызывать жалость", - полагает собеседник.

Невзоров добавил, что РФ после этого снова может получать товары с Запада, поскольку западные страны крепко привили себе гуманитарную роль. По его мнению, "может быть, он (Запад - Ред.) выходит смертельно большую Россию себе на голову".

"…И тогда все повторится снова. А может быть, все-таки человечество решит, что вот эта вечно пороховая бочка с догорающим фитилем и неопределенным исходом ему не нужна. И тогда судьба России будет совсем печальной", - предупредил собеседник.

Ранее Александр Невзоров говорил, что Украина уверенно и совершенно жестко побеждает в войне с РФ. Публицист спрогнозировал, что "фокусы" Владимира Путина закончатся бомбежкой Москвы.

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