Фанат Путина не дает денег потомкам.

Российский певец Филипп Киркоров, который поддерживает полномасштабное вторжение и выражает любовь к Путину, признался, что не дает карманных денег детям. Артист, который ранее выгнал детей из РФ, рассказал, как воспитывает дочь и сына.

По словам путиниста, он сильно ограничивает потомков в финансах. Исполнитель говорит, что любит сына Мартина и дочь Аллу-Викторию, однако воспитывает их в дисциплине и контролирует все их действия.

В частности, Киркоров не балует детей деньгами и они тратят собственные средства, которые им подарили ранее. Алла и Мартин, мол, умеют экономить и понимают, как правильно сохранять сбережения.

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"Они знают цену деньгам, потому что я их приучил, что они должны тратить только свои деньги, которые им подарили на день рождения или другие праздники. Поэтому они сейчас считают каждую копейку. Если не подарили, то без денег сидят. Я их не балую", - сказал Филипп в эфире пропагандистских СМИ.

Что известно об антиукраинской позиции Киркорова и его скандалах

Киркорову присвоили звание Народного артиста Украины, однако в 2023 году его лишили этого статуса из-за публичной поддержки вооруженной агрессии России в Украине. Еще задолго до этого, в 2015 году путиниста внесли в базу Миротворец за пересечение границы с целью проникновения в аннексированный Крым.

В 2021 году фаната Кремля признали лицом, которое несет угрозу украинской нацбезопасности, и певец находится под санкциями СНБО. Киркоров активно выражает свою пророссийскую позицию, "молится" на российского диктатора и продолжает выступать в оккупированном Крыму.

В конце прошлого года артист попал в громкий скандал из-за "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой, в которой он принял участие. Тогда она вызвала волну "отмены" в стране-агрессорке, под которую попал и Филипп. После этого певец публично вымаливал прощение у Кремля.

Напомним, ранее у 13-летней дочери путиниста Киркорова появился парень. Он рассказал, что девочка делится с ним личными секретами.

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