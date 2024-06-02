Теперь его сын и дочь будут жить в другой стране.

Российский певец Филипп Киркоров, который поддерживает кровавую политику диктатора, отправил своих детей за границу. Оказалось, что 12-летняя дочь Алла-Виктория и 11-летний Мартин теперь будут учиться не в РФ. В какую именно страну они поехали - пока неизвестно.

Однако, как сообщают росСМИ, из-за этого отец артиста - Бедрос Киркоров - очень расстроился. Он волнуется, что может больше не увидеть внуков, которые будут далеко.

"Внуки радуют, но мне грустно, потому что раньше они были здесь, а сейчас учатся далеко", - сказал отец Киркорова.

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Он отметил, что у внуков есть свои увлечения. Например, Мартин занимается футболом, а Алла-Виктория любит серфинг.

"Мартин - это копия Филиппа в детстве. Он добрый. А Алла-Виктория немного настырная. Имеет свое мнение, не со всем согласится. Дай Бог еще год пожить, чтобы я увидел их немного взрослее", - добавил 92-летний Бедрос.

Что известно о детях Филиппа Киркорова

Певец не скрывает, что долгое время мечтал стать отцом. Он обратился к услугам суррогатной матери, которая и родила ему дочь и сына. Девочку он назвал двойным именем в честь Аллы Пугачевой и своей мамы.

Киркоров часто брал их с собой на концерты и шоу. Несколько лет назад путиниста обвинили в "издевательстве" над дочерью. Он якобы лишал ее сна и полноценного отдыха, ведь девочка была на ночных съемках программы с ним.

Напомним, ранее стало известно, что сын и дочь Стоцкой стали точной копией Киркорова.

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