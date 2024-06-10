Он рассказал, что девочка делится с ним личными секретами.

Российский певец-путинист Филипп Киркоров, который недавно выгнал свою дочь и сына из РФ, рассказал об их жизни за границей без опеки отца.

Как пишут некоторые росСМИ, Киркорову часто звонят дети и плачут. Сам сторонник диктатора отметил, что тяжелее всего переезд воспринимает 13-летняя дочь Алла-Виктория.

"Дети делятся со мной сокровенным. Алла больше делится. Она такая папина дочка. Мартин реже, но я знаю, что он отличник, спортсмен, ответственный, пунктуальный, четкий - просто мужик. А Аллочка такая эмоциональная, что-то случится - сразу в слезы, но тут приходит папа-психотерапевт", - рассказал Киркоров.

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Путинист также добавил, что девочка уже обсуждает с ним отношения с парнями и впервые влюбилась.

"У нее там первая любовь какая-то. Мальчик какой-то там. Вот так происходит взросление. Эти изменения. Утром одни, а вечером уже другие".

К слову, в какой стране сейчас находятся дети Киркорова - он не рассекречивает.

Что известно о детях Филиппа Киркорова

Филипп Киркоров долгое время мечтал стать отцом. Поэтому обратился к услугам суррогатной матери, которая и родила ему дочь Аллу-Викторию и сына Мартина.

Певец постоянно брал их на съемки и концерты. Поэтому несколько лет назад путиниста публично обвинили в "издевательстве" над дочерью, ведь девочка была на ночных съемках с ним и полноценно не отдыхала.

Напомним, ранее Филипп Киркоров публично отказался от своих детей.

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