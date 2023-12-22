Кроме того, исполнитель должен будет заплатить штраф в 200 тысяч рублей.

Российский рэпер VACÍO, который пришел на скандальную предновогоднюю вечеринку телеведущей Анастасии Ивлевой в одних кроссовках и носке, натянутом на гениталии, арестован на 15 суток, сообщают российские Telegram-каналы.

Отмечается, что такое решение вынес Лефортовский суд Москвы 23 декабря. Таким образом, Новый год он встретит в изоляторе временного содержания.

Также сообщается, что VACÍO оштрафовали на 200 тысяч рублей по статье 6.21 КоАП РФ - за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений из-за видео, на котором его половой орган лижет мужчина через носок.

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Скандальная вечеринка российских звезд

Известно, что вечеринка-корпоратив состоялась в московском клубе "Мутабор" 20 декабря с дресс-кодом "almost naked" ("почти голый").

На мероприятие среди прочих пришли Филипп Киркоров, Ксения Собчак, Лолита Милявская, Дима Билан, Джиган. Цена билетов на открытую часть вечеринки достигала миллиона рублей.

После того, как фото и видео с "голой" вечеринки попали в сеть, на ведущую Ивлеву и участников корпоратива начали массово писать доносы, называя мероприятие "мракобесием" и требуя проверить организаторов на "гей-пропаганду" и пропаганду наркотиков.

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