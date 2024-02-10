Он снова появится на росТВ.

После участия в "голой вечеринке" Насти Ивлеевой певца Филиппа Киркорова начали везде отменять. Его концерты были сорваны, а из российских передач его вырезали.

Однако сейчас стало известно, что путинист возвращается на экраны росТВ. Так, он вновь станет членом жюри шоу "Маска". Авторы проекта решили оставить его.

"Несмотря на череду отмен, шутить про "голую вечеринку" он не побоялся: одному из участников шоу певец признался, что тот "зашел в ту дверь", а прошлый год все-таки признал неудачным", - пишут пропагандисты.

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К слову, на "голой вечеринке" проблемы Киркорова не закончились. По данным росСМИ, ему заблокировали счета в трёх разных банках.

Отмечается, что он не доплатил налоговой 47 тысяч рублей. Решение о блокировке трёх счетов артиста было вынесено по требованию ФНС.

Напомним, ранее продюсер Юрий Лоза высказался относительно путиниста Филиппа Киркорова, концерты которого массово отменяются в стране-агрессоре. По его словам, в период популярности Киркорова его все расцеловывали, однако после инцидента с "голой вечеринкой" и последующей отмены концертов о нем все забыли.

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