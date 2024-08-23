Певец многое позволяет своим детям.

После того, как дочь Филиппа Киркорова - Алла-Виктория - публично высмеяла отца-путиниста, российский певец решил прокомментировать ее поведение.

Недавно 12-летняя девочка опубликовала в сеть видео, на котором пародирует сторонника кровавой политики диктатора. Она нарисовала себе бороду и надела розовую кофточку, как упоминание о скандале, в который когда-то попал путинист. Также на ее поведение жалуются учителя в школе. Однако сам Киркоров не запрещает Алле-Виктории эти действия. Более того, он считает, что так даже лучше для ее будущего и не видит оснований придумывать какие-то наказания.

"Пусть пародирует! Не она первая и не она последняя. Алла-Виктория артистка в этом плане, кайфанула уже. Слава богу не певица! Да, она хулиганит в школе. Пусть капризничает, хулиганит. Пусть она будет фурией в детстве, а потом станет прекрасной мужественной женой, а может, художницей. Главное, чтобы не певицей. С такой фамилией это, наверное, кара", - сказал Киркоров в интервью для росСМИ.

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Что известно о детях Филиппа Киркорова

Певец долгое время мечтал стать отцом. Дочь Аллу-Викторию и сына Мартина родила ему суррогатная мать.

Недавно стало известно, что он выгнал своих детей из России. Сейчас они живут в городе Дубай, где будут учиться.

Напомним, ранее стало известно, что у дочери путиниста Киркорова появился парень.

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