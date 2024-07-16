Девочка опубликовала ролик в сети.

Дочь российского певца-путиниста Филиппа Киркорова - Алла-Виктория - высмеяла своего известного отца в сети.

Как пишут некоторые росСМИ, девочка сделала пародию на Киркорова, вспомнив его скандал с "розовой кофточкой". Она надела тоже розовый наряд, нарисовала себе бороду и записала видео, добавив эмоциональный диалог отца с журналисткой.

"Дочь Киркорова троллит батю за историю с "розовой кофточкой". Мы не снобы, но по контенту от 12-летнего ребенка есть вопросы", - отметили росСМИ.

Сам сторонник диктатора, который активно поддерживает полномасштабную войну, пока никак не отреагировал на видео дочери.

Что известно о детях Филиппа Киркорова

Певец долгое время мечтал стать отцом. Он обратился к услугам суррогатной матери, которая и родила ему дочь Аллу-Викторию и сына Мартина.

Киркоров часто брал их с собой на концерты и шоу. Но недавно стало известно, что он выгнал своих детей из России. Сейчас сын и дочь живут в городе Дубай, где будут учиться. Также певец отметил, что не дает карманных денег детям. Таким образом он якобы воспитывает их в дисциплине и контролирует все их действия.

Напомним, ранее стало известно, что у дочери путиниста Киркорова появился парень.

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