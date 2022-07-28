Такой поступок певца-путиниста прокомментировал журналист-оппозиционер Александр Невзоров.

Российский певец Филипп Киркоров, который поддерживает агрессивную политику Путина, выступил в захваченном Россией Крыму. Там он обратился к военным, которые ежедневно убивают мирных украинцев, и назвал их "героями". Фрагмент выступления Киркорова опубликовал журналист-оппозиционер Александр Невзоров в своем Telegram-канале.

На видео Филипп говорит: "Спасибо вам, ребята! Вы замечательные! Передаю мой поклон еще раз за то, что вы делаете. Самое главное - возвращайтесь к своим семьям живыми, здоровыми. Ранка останется, до свадьбы заживет. Вы не понимаете, какие они красавцы. Все у них получится. Пожелаем им здоровья и счастья, а нам с вами – мирного неба над головой…".

"Киркоров - исключительный дурак, но ему простительно. Дело в том, что в черепе каждого человека есть так называемые "резонаторы", то есть пустоты (лобная, клиновидная и пр.) Пение может несколько увеличить объём этих пустот. Исполнение "зайкимоя" и других шедевров увеличило резонаторы Киркорова парадоксальным образом. Так что Филя не идиот, а просто анатомический феномен", - отметил Невзоров.

Напомним, Осадчая рассказала, что Киркоров посоветовал Лорак молчать о войне в Украине.

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