Оскандалившийся артист обратился к поклонникам, объяснив свой поступок.

Филипп Киркоров, который получил волну хейта из-за того, что танцевал на конструкции в виде креста на своем юбилейном концерте, извинился перед аудиторией. Объяснения он опубликовал на своей странице в Instagram.

Артист-путинист в своих извинениях пытался оправдать свой поступок памятью о маме.

"Я не мог даже предположить, что кого-то задену и уж тем более сознательно не планировал оскорбить чьих-то чувств своим номером "Мария Магдалена", который вошёл в программу моего юбилея в Кремлёвском дворце и концертном зале "Октябрьский". Я редко говорю об этом, но первоначально эта песня посвящена моей маме. День ее ухода из жизни по трагической случайности совпадает с моим днем рождения. Поэтому эту песню было важно включить в программу, важно для меня и для моей семьи, моего отца и моих детей", - написал Киркоров.

Артист сказал, что якобы не вкладывал в режиссуру номера никакого зла или кощунственного умысла, ведь он сам является верующим человеком, и для него "крайне важны и почитаемы религиозные святыни".

"Поэтому, если я задел чьи-то чувства, приношу свои искренние извинения!", - резюмировал Киркоров.

Напомним, недавно появилась информация о том, что Киркорова вызовут на допрос в Генпрокуратуру после скандального танца на кресте. По данным росСМИ, на него якобы написал заявление священнослужитель.

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